Waarom Nico Rosberg stopte na zijn wereldtitel in de Formule 1: ‘Ik liet 100 miljoen euro liggen’

De inmiddels 36-jarige Rosberg blikte sinds zijn wereldtitel in 2016 nooit terug op zijn carrière in de Formule 1. Van 2006 tot en met 2009 stond hij onder contract bij Williams, waarna hij de overstap maakte naar Mercedes. In 2016 was Rosberg in een hevige strijd verwikkeld met teamgenoot Lewis Hamilton om de wereldtitel. Uiteindelijk was het Rosberg die de wereldtitel pakte en dat bleek direct zijn laatste kunstje. Hij besloot te stoppen.

,,Ik wilde voorkomen dat ik de Formule 1 zou verlaten als iemand die niet meer gewenst was. Ik bedoel: er lag honderd miljoen euro voor me op tafel die ik opgaf", zegt Rosberg in gesprek met The Times. ,,Ik verlangde naar een ander leven. Je hebt weinig flexibiliteit als je racet. Het was de beste beslissing voor mijn familie en ik heb geen seconde over het geld nagedacht.”

Hoewel Rosberg en Hamilton van jongs af aan vrienden waren, was die vriendschap niet bestand tegen de enorme druk en rivaliteit in de Formule 1. ,,Er staat zo veel geld en eer op het spel", zegt Rosberg, die stelt dat er twee kampen waren: ,,Je had het Nico-kamp en de Hamilton-fans. Alle Hamilton-fans waren natuurlijk tegen mij. Ooit stonden er meisjes van vier jaar oud voor me met hun vaders. Die meisjes joelden me uit en gaven me duimpjes omlaag. Hun vaders vertelden ze dat ik slecht was en dat was ze me uit moesten joelen.”

