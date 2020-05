Wacht het racepensioen voor de viervoudig kampioen? ‘Een legendarische, ondergewaardeerde coureur’

Door Arjan Schouten



Wat nu? Dat is de vraag die boven de Formule 1 hangt, na de aangekondigde breuk tussen Sebastian Vettel en Ferrari. Een viervoudig wereldkampioen met een ongewisse toekomst. Een van de grootsten van zijn generatie. Maar de jeugd is hem al voorbij en de vraag is wie er nog op de Duitse routinier zit te wachten, na zijn ontgoochelende jaren in Italiaanse dienst.



In 2015 kwam hij als de beoogde verlosser naar Ferrari, met vier wereldtitels namens Red Bull op zak. Met grote verwachtingen binnen gehaald, maar ook hij heeft net als Fernando Alonso het tijdperk van Schumacher niet kunnen evenaren bij een van de rijkste teams van de sport. ,,En dat moet toch een pijnlijke conclusie zijn voor Vettel’’, denkt ex-coureur Robert Doornbos. ,,Als wereldkampioen van team wisselen en dan nog eens dat trucje doen. Weer het verschil maken en een andere omgeving naar je hand zetten, dat is ‘m niet gelukt. En dat geeft maar weer aan hoe bijzonder bijvoorbeeld Lewis Hamilton en Michael Schumacher zijn.’’