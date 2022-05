‘Wat als’ voor Lewis Hamilton na sublieme inhaalrace: ‘Hij had voor de overwinning gereden’

Hamilton hield een lekke band over aan de aanvaring. Over de boordradio vertelde hij aan zijn team dat het misschien beter was om de motor te sparen en de handdoek in de ring te gooien wat betreft Spanje. ,,Ze zeiden dat ik misschien nog achtste kon worden en dat voelt niet als een indrukwekkend resultaat, maar dat zou op zijn mijnst punten hebben betekend. Toen ik daarna vierde lag was ik zó blij.” Uiteindelijk kostte een probleem in de slotfase hem die plek nog en eindigde hij achter de Red Bulls, teamgenoot George Russell en Carlos Sainz als vijfde. ,,De auto voelde geweldig in de race. Qua tempo zitten we veel dichter bij de jongens vooraan, dat is top. Ik heb na die lekke band niet opgegeven. Dat is wat we doen, toch?”