‘Wat moet De Vries nog meer doen om een plek in de F1 te verdienen?’

Crashen in de KeukenIn de serie ‘Crashen in de Keuken’ van Ziggo Sport kijkt Rob Kamphues samen met Robert Doornbos terug op het afgelopen Formule 1-weekend. De aflevering verschijnt vanavond om 19.00 uur op deze website. Na de Grand Prix van Rusland van dit weekend spreken Kamphues en Doornbos met Nyck de Vries, sinds zaterdag kampioen in de Formule 2. Daarnaast gaat het over de onrust bij Ferrari en de ‘gevaarlijke’ auto's van Williams.

Nyck de Vries werd zaterdag op grootse wijze kampioen in de Formule 2. De Nederlander maakte het hele jaar indruk, maar toch zien we hem volgend jaar niet in de Formule 1. De Vries gaat in de Formule E rijden voor Mercedes. Kamphues en Doornbos facetimen met de 24-jarige coureur. ,,Hij was met afstand de snelste dit jaar in de Formule 2. Helaas is nu het veld vol. Ik denk dat het heel wijs is dat hij nu voor de Formule E kiest. Maar wat moet je nog meer doen om een plek in de Formule 1 te verdienen?”, denkt Kamphues hardop.

Coureurs Williams in ‘gevaarlijke’ auto?

George Russell van Williams verloor gisteren de macht over het stuur reed vol de bandenstapel in. Een ronde na de crash kreeg Robert Kubica, ook coureur bij Team Williams, teamorders om zich terug te trekken uit de race ‘om onderdelen te sparen’. Kamphues: ,,De auto van Russell was compleet onbestuurbaar geworden. Wij denken dat bepaalde onderdelen al veel te lang op de auto zaten.“ Dat betekent volgens Kamphues twee dingen: ,,Ten eerste lijkt het erop alsof Williams bijna failliet is. Maar belangrijker is dat het kan dat die coureurs in niet veilige auto's rijden. Dat gaat nog een staartje krijgen, misschien zelfs van de FIA.”

Onrust bij Ferrari

Het begin van de race verliep allemaal volgens plan voor Ferrari. Charles Leclerc, gestart op poleposition, hielp de als derde startende Sebastian Vettel langs Lewis Hamilton te komen, met het idee om de koppositie daarna direct weer terug te krijgen van de Duitser. Vettel ging inderdaad langs Hamilton en Leclerc, maar het gat was intussen dusdanig groot geworden dat de Fransman de koppositie maar niet terug kreeg. ,,Terwijl dat via de boordradio wel een aantal keer aan Leclerc werd verzekerd. Uiteindelijk werd het door Ferrari in de pitstops opgelost, maar echt lekker botert het niet tussen die twee. Dat gaat nog een vervolg krijgen”, aldus Kamphues.

Russische keuken

Iedere aflevering van ‘Crashen in de keuken’ schotelt Kamphues zijn vaste gast Doornbos een maaltijd voor dat symbool staat voor het land waar de Formule 1 dat weekend is neergestreken. Dit keer is dat dus Rusland. Kamphues haalde zijn inspiratie uit beelden van de ‘green room’ na de race: ,,Daar zag ik een samovar (een Russische theekoker) staan. Die heb ik snel op de kop getikt en daarna Doornbos op een kopje getrakteerd. Bij de Russische huzarensalade is er ook klein glaasje wodka gedronken, maar niet te veel natuurlijk.”