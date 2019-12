PollNog een paar dagen en dan zit het decennium er op. Wat is ons het meeste bijgebleven in de sport? Op deze site blikken we terug op de afgelopen tien jaar. Vandaag: Wat was de mooiste race van Max Verstappen?

Spanje, 2016

15 mei 2016. Het is een datum die iedere sportliefhebber in zijn hoofd heeft zitten. De eerste race van Max Verstappen in de Red Bull werd een iconische. Door de botsing tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton kon Verstappen met Kimi Räikkönen voor de overwinning. Verstappen werd de eerste Nederlander die ooit een Grand Prix won

Volledig scherm © AFP

Enquete Poll Wat is de mooiste race van Max Verstappen? Spanje, 2016

Brazilië, 2016

Mexico, 2017

Verenigde Staten, 2018

Mexico, 2018

Brazilië, 2018

Oostenrijk, 2019

Groot-Brittannië, 2019

Duitsland, 2019

Brazilië, 2019 Wat is de mooiste race van Max Verstappen? Spanje, 2016 (17%)

Brazilië, 2016 (31%)

Mexico, 2017 (1%)

Verenigde Staten, 2018 (1%)

Mexico, 2018 (1%)

Brazilië, 2018 (2%)

Oostenrijk, 2019 (16%)

Groot-Brittannië, 2019 (2%)

Duitsland, 2019 (20%)

Brazilië, 2019 (10%)

Brazilië, 2016

In Brazilië regende het aan het einde van het 2016-seizoen als vanouds. Een ware stortbui trok over Interlagos en Max Verstappen voelde zich daar als een vis in het water. Zestien rondes voor het einde lag hij nog zestiende, maar toen begon de show écht. De ene na de andere coureur haalde hij in, via racelijnen die nog niet eerder gebruikt werden. Winnen deed hij niet, hij werd ‘slechts’ derde.

Volledig scherm © Clive Mason

Mexico, 2017

In 2017 liet Verstappen zien dat Mexico-Stad best Maxico-Stad kan heten. In de kwalificatie was hij nipt langzamer dan Sebastian Vettel, maar in de race was hij nipt sneller. Al in de tweede bocht kon hij zijn Red Bull voorbij de Ferrari steken. Na dit gevecht was hij soeverein en boekte hij zijn derde overwining.

Volledig scherm Max Verstappen wint de GP van Mexico in 2017 © Getty Images

Verenigde Staten, 2018

Max Verstappen moest in Austin vanaf de achttiende plek beginnen, maar liet andermaal zien dat hij het vak inhalen goed beheerst. Al na zeven rondes lag hij op de vijfde plek, achter teamgenoot Daniel Ricciardo. Aan het einde race kwam er nog een fiks gevecht met Lewis Hamilton, die Verstappen in zijn voordeel wist te beslechten. De Nederlander kwam vlak achter Kimi Räikkönen over de finish met een tweede plek.

Volledig scherm © EPA

Mexico, 2018

Maxico part two. Alweer geen pole position, deze keer was het gat slechts 26 duizendsten, maar de overwinning was wel voor Max Verstappen. De start was perfect en hij pakte gelijk de eerste plek af. De voorsprong op de finish? Zestien seconden.

Volledig scherm Max Verstappen in Mexico, 2018 © Getty Images

Brazilië, 2018

Even geen regen in Brazilië, maar Verstappen was hard op weg naar de overwinning. Sterker nog: wie kon hem eigenlijk van de overwinning afhouden? Hij was soeverein. Oppermachtig. Meerdere inhaalacties brachten hem van de vijfde plek naar de eerste plek en die had hij heel lang in handen. Tót de veertigste minuut toen hij Esteban Ocon tegen kwam. De achterblijver Ocon die hem van de baan ramde. Uiteindelijk werd Verstappen nog tweede, een schrale troost.

Volledig scherm Max Verstappen botst met Ocon © Getty Images

Oostenrijk, 2019

Het eerste jaar met Honda en ook de eerste overwinning voor Honda sinds 1992. In Oostenrijk, het thuisland van Red Bull Racing, was Max Verstappen de sterkste. Al was hij dat niet bij de start: hij viel ver terug en stond na 50 rondes nog op de vierde plek. Maar toen kreeg Verstappen zijn wagen aan de praat: inhaalacties op Vettel, Bottas én Leclerc bezorgden hem de eerste overwinning van 2019.

Volledig scherm © BSR Agency

Groot-Brittannië, 2019

Hét gevecht van de afgelopen jaren. Met generatiegenoot Charles Leclerc knokte hij ronde na ronde voor elke meter op het Britse asfalt. Dat ging perfect, totdat Verstappen even later ook Sebastian Vettel tegenkwam. De Duitser verremde zich en ramde Verstappen. Wat restte was slechts een vijfde plek, maar de race was memorabel.

Volledig scherm Max Verstappen en Charles Leclerc naast elkaar in de pitstraat © AP

Duitsland, 2019

Over memorabel gesproken. Het regende enorm hard in Duitsland en alle coureurs worstelden op het gladde asfalt. Ook Max Verstappen, alleen knalde hij niet tegen de muur en bleef het bij een mooie pirouette. In de regen liet hij andermaal zien een uitstekende coureur te zijn.

Volledig scherm © AP

Brazilië, 2019

Over eerherstel gesproken. Een jaar na de clash met Ocon was Verstappen nu wel het snelst. In de kwalificatie én tijdens de race liet hij zien dat hij met de Red Bull de sterkste combinatie in handen had. Achter hem finishten Pierre Gasly en Carlos Sainz op plekken twee en drie.