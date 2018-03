'We zitten dicht bij de Ferrari's, dat is positief'

,,We bouwden het rustig op'', legt Verstappen uit tegenover Ziggo. ,,Lewis Hamilton draait in Q3 zijn motor open, dus dan kom je er sowieso niet aan. En als je er dan al iets achter staat, weet je dat het gat nog wat groter kan zijn.''



,,In mijn laatste rondje in Q3 maakte ik een foutje in de bocht, en daar liet ik 0,2 seconde liggen. En dan kom je de laatste twee bochten niet goed uit omdat de banden achter oververhit zijn. Maar we zitten dicht bij de Ferrari's, dus dat is positief.''



Verstappen startte in Q2 met de rode, wat hardere band, en zal daarop morgen ook de race aanvangen. ,,We moeten even afwachten of die keuze goed is. Dat weet je nooit zeker. Maar voor ons is dat denk ik de beste keuze gezien wat we gisteren zagen. We gaan het morgen zien. De banden zijn wat harder, dus misschien dat het in de eerste rondjes wat lastiger gaat zijn.''