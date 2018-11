Wedstrijdleiding: Ocon mocht Verstappen inhalen, maar actie was onacceptabel

Toekomst GP Brazilië onzeker

13:21 De toekomst van de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 is allerminst zeker. Het stadsbestuur van São Paulo ziet in privatisering van circuit Interlagos de enige mogelijkheid het voortbestaan te garanderen, maar de gemeenteraad is daar nog niet mee akkoord. Het contract met de eigenaren van de Formule 1 loopt in 2020 af.