Weer één-tweetje voor Mercedes, Verstappen voor zesde keer op rij naar podium

Voor het eerst sinds 2017 pakte Lewis Hamilton weer de zege op het circuit van Spa-Francorchamps. Valtteri Bottas maakte het één-tweetje voor het ijzersterke Mercedes compleet, voor Max Verstappen die als ‘best of the rest’ derde werd. ,,Het was een beetje saai, een beetje eenzaam.”

Door Arjan Schouten

Een ‘zondagswandeling’, zo noemde de Belgische commentator de 89ste zege van Lewis Hamilton. Iets sneller was hij elke ronde weer dan zijn teamgenoot en flink sneller dan de rest van de concurrentie. Een gouden fundament voor winst, zeker als je in staat bent om 44 rondes lang uiterst geconcentreerd de Ardense bossen te doorkruisen op topsnelheid.

Geweldig knap natuurlijk, al had de Grote Prijs van België op een zielloos circuit zonder volk vooraan het veld wel wat meer peper kunnen gebruiken. In de vorm van regen kwam het niet. Buiten een crash van Antonio Giovinazzi en George Russell ( met de daarbij horende safety car in ronde 11) was het ook geen race die vol memorabele momenten zat. En zo bleef de top 3 van start tot finish ongewijzigd. Hamilton voorop, toen de geblokte vlag viel. En Mercedes-collega Valtteri Bottas die voor het eerst sinds de tweede race in Oostenrijk weer eens vóór Max Verstappen eindigde, op weg naar een Mercedes één-tweetje.

De Nederlander van Red Bull Racing wilde wel de strijd aan met Mercedes, maar het kwam er geen moment serieus van. Hopend op een gevecht met Bottas in de eerste bochten, moest hij daar nog de Renault van Daniel Ricciardo van zich afschudden. Dat gevecht met zijn oude maatje leek nog even spannend te worden, maar na de openingsdans was ook daar de angel wel uit. Ricciardo eindigde wel als vierde, maar ver bij Verstappen vandaan.

Net als Mercedes wisselde Verstappen onder de safety car al vroeg van medium naar hard. Op die band leek hij na 25 van de 44 rondes nog even op schootsafstand van Bottas te komen. Maar na een waarschuwing vanaf de pitmuur aan het adres van de Fin, verhoogde die zijn tempo ietsjes en zo bleef hij de Nederlander gemakkelijk voor op het Waalse circuit vol lange rechte stukken.

Het paste precies in het plaatje in Wallonië, want zo soeverein als in Spa-Francorchamps was Mercedes nog niet vaak dit jaar. Tegen die controle viel werkelijk niks uit te richten. ,,Misschien is dit niet meteen wat de mensen graag willen zien, maar het zegt wel iets over de mentaliteit van ons team dat we dit week na week weer kunnen presteren. Er wordt ook geen feest gevierd nu, we zijn alweer bezig met de vraag hoe we de volgende race kunnen winnen”, reageerde Hamilton, die zijn leiderspositie in het wereldkampioenschap verstevigde met zijn overwinning, zakelijk.

Het liep zoals Verstappen vooraf al aankondigde: maar het podium, champagne spuiten en weer naar huis. ,,Het was een beetje een saaie middag, niet heel erg interessant natuurlijk”, bekende Verstappen. ,,Ik had weinig te doen. Kon Mercedes niet echt bijhouden, als ze pushten. En m’n banden waren in het slot ook niet zo best meer, dus die moest ik een beetje sparen.”

Nee, genoten had Verstappen niet van het rondje op wat hij toch vaak zijn lievelingscircuit noemt. ,,Het was een beetje eenzaam. Maar meer dan P3 was sowieso ook niet mogelijk geweest hier”, klonk het realistisch. ,,Misschien was het niet de meest bevredigende derde plaats, maar ik ben er wel tevreden mee.”