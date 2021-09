Werk aan de winkel voor Verstappen, maar: ‘Het was echt een leuke dag’

VideoTot grote ergernis van Max Verstappen, moest hij op vrijdag drie keer een vliegende ronde afbreken door een rode vlag. Een echt snelle tijd had de Limburger dan ook nog niet op de klokken kunnen zetten. ,,We zullen aan een paar zaken gaan werken waar we niet helemaal blij mee waren in de korte runs.”

‘Het is gewoon absurd. Ik kan maar geen snelle ronde vinden’, klonk het gefrustreerd vanuit de Nederlandse cockpit, nadat Nikita Mazepin zijn Haas in de grindbak had gezet. Maar echt gefrustreerd leek hij niet, in zijn reactie op zijn eigen website na afloop. ,,Ik denk niet dat het vandaag vanuit onze kant heel representatief was in de korte runs, want al na één ronde verliezen de banden een beetje prestatie en mijn snelste ronde reed ik op een gebruikte set banden. Mijn snelle ronde die ik moest afbreken was goed genoeg voor de eerste plek, dus dan hadden we er al wat anders over gepraat.”

,,Desondanks zullen we aan een paar zaken gaan werken waar we niet helemaal blij mee waren in de korte runs.", vervolgt Verstappen, in de eerste training op P2 en in de middag op P5. Inhalen lijkt een lastige opgave te worden voor de coureurs, dus de kwalificatie van zaterdagmiddag wordt misschien wel cruciaal. ,,In de longruns lijken we competitief, wat natuurlijk altijd belangrijk is, maar we weten ook dat de startpositie hier van levensbelang is. We moeten nog een paar zaken beter begrijpen, om wat meer snelheid te vinden voor de kwalificatie.”

Natuurlijk kon Verstappen in zijn analyse ook niet anders dan even stilstaan bij de zee aan uitzinnige racefans, die grotendeels speciaal voor hem een kaartje hadden gekocht. ,,Het was echt mooi om alle fans in het oranje te zien en ze plezier te zien hebben op de tribunes. En de baan beviel mij ook. Het is best een korte ronde met veel snelle bochten, dus het was echt een leuke dag.”

Volledig scherm © AFP

