Wickens houdt botbreuken over aan zware crash in IndyCar-race

Wickens kwam in botsing met Ryan Hunter-Reay, waarna zijn auto gelanceerd werd en vol in de hekken terechtkwam. De Canadees was na het incident bij bewustzijn en aanspreekbaar, maar hield wel de nodige botbreuken over aan de crash.



De race lag daarna twee uur stil om Wickens uit zijn auto te helpen en het hekwerk te repareren. Het is niet voor het eerst dat de race op Pocono ontsierd wordt door een zware crash. Drie jaar geleden overleed Justin Wilson op dezelfde baan nadat hij werd geraakt door brokstukken van een andere auto. Die tragedie bracht de roep om een 'halo', een beugel op de auto die dient als extra hoofdbescherming, in een stroomversnelling.