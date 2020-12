Wie krijgt dat felbegeerde kampioenskuipje van Hamilton in Bahrein?

Door Arjan Schouten



De dreiging van de nachtkaars hing drie weken terug nog boven de Formule 1, toen Lewis Hamilton zijn zevende titel won in Turkije. Nog drie afspraken in de zandbak resteerden. Twee keer racen voor lege tribunes in Bahrein en afsluiten op een verlaten circuit in Abu Dhabi. Dat perspectief voelde toen meer als een moetje dan een toetje. Het liep even anders.



Amper bekomen van de horrorcrash van Romain Grosjean werd alweer een nieuw bommetje gedropt. Lewis Hamilton positief op corona. Vorige week drie keer negatief getest, maar de ochtend na zijn zege wakker geworden met milde symptomen. Nog eens getest en dat leverde wél een positief resultaat op. De wereldkampioen voelt zich oké, maar is ‘er kapot van’ dat hij deelname aan de race van zondag kan vergeten. Een duizelingwekkende reeks van 256 opeenvolgende Grands Prix komt zo ten einde.