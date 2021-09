Williams-coureurs crashen in kwalificatie

Verstappen laat Formule 1 terugkeren naar Zandvoort, maar echt racen deed hij er pas één keer

1 september De Formule 1 was nooit teruggekeerd naar Nederland zonder Max Verstappen. Hij bezit het officieuze ronderecord in Zandvoort en kwam er jaarlijks voor demonstraties, maar echt racen deed hij er pas één keer. In de Formule 3.