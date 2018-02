Williams presenteert F1-wagen voor nieuwe seizoen

Onbegrip bij gridgirls: 'Je zet een danseres ook niet in een jutezak!'

6 februari Nog geen twee maanden nadat F1-baas Ross Brawn aankondigde na te willen denken over een toekomst zonder pitspoezen, is de kogel door de kerk. De sexy gridgirls passen niet langer bij de autosport, is het idee, en dus maken ze plaats voor gridkids: jongeren met interesse in autosport. ,,Een inspiratie om te blijven trainen, zodat ze ooit zelf op de grid staan’’, aldus Sean Bratches, commercieel directeur van de Formule 1. Broodroof, zeggen de weggestuurde gridgirls zelf.