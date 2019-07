Williams ziet geen reden om Kubica te vervangen

De rentree van Kubica is nog geen succes gebleken. De 34-jarige Pool, die in 2011 afstand nam van de Formule 1 wegens ernstig arm- en handletsel, rijdt wekelijks in de achterhoede en er gaan geruchten dat hij nog dit seizoen vervangen zou worden.

,,Wat mij betreft zijn er geen frustraties, zeker niet van onze kant. Maar ik weet zeker dat hij een bepaalde frustratie heeft omdat hij niet over de apparatuur beschikt die hij op dit moment zou willen hebben”, zei Williams. ,,Onze relatie met Robert is zo sterk als die was. Hij doet wat hij moet doen.”

Met Russell heeft Williams grote plannen. ,,Persoonlijk vind ik dat hij wereldkampioenmateriaal is en waarom zou ik George kwijt willen? Ik zou alles doen om George bij Williams te houden”, aldus Williams, die nog niet over volgend seizoen nadenkt. ,,Het is te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Na driekwart van het seizoen zullen wij over de coureurs voor 2020 nadenken.”