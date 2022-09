WK-stand Formule 1 | Max Verstappen vergroot voorsprong op Charles Leclerc naar meer dan 100 punten

‘Als vrouw moet je opletten wat je aantrekt naar F1-wedstrijd, is lastig in zo’n mannenwe­reld’

Er zullen weer volop vrouwelijke fans zijn, op de tribunes dit weekend bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Maar of die zich altijd lekker voelen in dit testosteronbolwerk waar regelmatig seksistische spreekkoren klinken? ,,Je moet wel opletten wat je aantrekt.”

