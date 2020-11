Zandvoort begroet ook races in Formule 3

In de opzet van de Dutch Grand Prix voordat de coronacrisis uitbrak, zou ook de Formule 2 in het voorprogramma zitten. Maar die opleidingsklasse is in het schema voor 2021 losgekoppeld van de Formule 3. De Formule 2 en Formule 3 vinden niet meer tegelijkertijd plaats, maar om en om per grand prix. Dat is voornamelijk gedaan om kosten te besparen.