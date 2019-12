‘Zandvoort kan meest uitdagende circuit van de wereld worden’

Door Arjan Schouten en Rik Spekenbrink Het ging niet over zandhagedissen en stikstof. De mediadag op het Circuit van Zandvoort was, niet onlogisch, een goed nieuws-show. Midden in de bouwwerkzaamheden was dé boodschap die de organisatie wilde uitdragen: alles komt goed, en het wordt geweldig, straks in mei 2020. Er is amper een vierkante meter op het circuit waar momenteel niet wordt gewerkt. Bijna alles moet worden aangepast, vernieuwd of verbeterd. Maar de verbouwing verloopt volgens schema, gisteravond werd de evenementenvergunning ingediend bij de gemeente Zandvoort, vijf maanden voor de Grote Prijs van Nederland. En als het circuit straks Formule-1-proof is, ligt er een unieke baan. ,,Dit wordt het mooiste en meest uitdagende circuit van Europa. En daarna misschien wel de wereld”, zei Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix.

Maar: is het dan ook niet een grote gok, om bij de terugkeer van dé raceklasse in Nederland meteen zoiets drastisch in te bouwen? ,,Het is niet helemaal uit te sluiten dat we de maandag na de race concluderen dat het verkeerd heeft uitgepakt. Ik acht die kans minimaal, hoor”, zei Lammers. ,,Maar dan zou de conclusie zijn dat er niet in te halen is. Alleen: het is een misverstand dat een spannende of interessante race alleen afhankelijk is van de inhaalmogelijkheden op een circuit. Kijk naar die baan in Abu Dhabi. Daar kan je volop inhalen, maar het was gisteren zeker niet de leukste race van het jaar.”



Bovendien is alles uitgebreid geanalyseerd. Circuitbouwer Dromo is in de arm genomen, een bedrijf dat verantwoordelijk is voor (delen van) de circuits in Singapore, Monza en Silverstone. Na eindeloze computersimulaties is vast komen te staan dat de ‘banking’ een toegevoegde waarde is voor Zandvoort. ,,Ik kan niet wachten tot 3 mei”, zei Jarno Zaffelli van Dromo. ,,Zandvoort toont lef door dit te doen.”



Lammers en Zaffelli benadrukten dat het geluid dat bandenleverancier Pirelli zorgen zou hebben over de bandenslijtage in de kombochten niet klopt. Lammers: ,,Het zijn maar twee korte momenten in een ronde. Het is geen Indianapolis.” En Zaffelli: ,,We hebben twee kombochten, één linksom en één rechtsom. Dat is belangrijk. Het wordt vooral interessant hoe de coureurs ermee omgaan. Als je op zo’n bocht af komt, lijkt het namelijk alsof je tegen een muur aan rijdt. Het gaat om vertrouwen en durf. Ik kan niet wachten.”