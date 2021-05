Zandvoort rekent op 105.000 bezoekers bij Formule 1 in september: ‘Ontwikkelingen gaan goede kant op’

Demissionair minister Hugo de Jonge zei in WNL Op Zondag er van uit te gaan dat de meeste coronamaatregelen op 1 september kunnen vervallen, omdat alle volwassenen die dat willen dan gevaccineerd zijn. Dat zou betekenen dat Zandvoort op 3, 4 en 5 september dagelijks de gewenste 105.000 toeschouwers zou kunnen ontvangen.



,,Het gaat om de cijfers en de feiten”, zegt Jan Lammers, sportief directeur van de Grote Prijs van Nederland. ,,De overheid heeft die nodig om te kunnen versoepelen en dat is voor ons niet anders. Feit is dat Koningsdag de coronacijfers niet heeft verergerd. Dat is hoopvol. De ontwikkelingen gaan de goede kant op, we leren van de ervaringen van andere evenementen.”