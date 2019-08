Zei iemand iets over saaie races in de Formule 1?

Door Arjan Schouten



Monaco? Fraai decor, maar een fletse optocht. Canada? Prima race, maar nog voor het einde om zeep geholpen door een truttige tijdstraf. Frankrijk? Slaapverwekkend saai. Ja, je zou het bijna vergeten na de fijne races van de laatste weken, maar een dikke maand terug verkeerde de Formule 1 na drie mindere nummertjes nog in een soort van crisis.



En het seizoen begon al niet zo sprankelend met de ene Mercedes een-tweetje na de andere. Zelfs in de paddock transformeerde de stemming in algemene mineur. ,,Dit is niet meer de sport waar ik ooit verliefd op ben geworden’’, sprak Vettel, nadat hij zich beroofd voelde van de zege in Montréal.



Vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton herinnerde zich uit zijn jeugd ook een andere Formule 1. ,,Ik geniet van mijn succes, maar begrijp tegelijkertijd dat ik vaak races win waar de fans niet erg ­opgewonden van worden’’, aldus Hamilton.



De sport modderde maar door, in een spiraal van negativiteit. Zo was er die persconferentie in Oostenrijk, waar alle coureurs de vraag kregen of de sport in crisis verkeerde. ,,Crisis? Zo ver wil ik niet gaan’’, begon Sergio Pérez met een lang gezicht, waarna hij alsnog een perfecte omschrijving van een crisis gaf. ,,We hebben wel races die natuurlijk hartstikke saai zijn en we verliezen in rap tempo de aandacht van de mensen.’’

