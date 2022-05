Zelfs F1’s kroonjuweel is niet meer heilig: ‘Je kunt niet in het verleden blijven hangen’

Max Verstappen verwacht hectisch weekend in Monaco: ‘Je hartslag schiet daar omhoog’

Max Verstappen doet zondag een gooi naar zijn vierde overwinning op rij dit seizoen. De Red Bull-coureur, die afgelopen weekend in Spanje de leiding in de WK-stand overnam van Charles Leclerc, verwacht dat het in Monaco een ,,hectisch maar bijzonder weekend” gaat worden.

25 mei