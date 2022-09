Zhou Guanyu ook volgend jaar in de Formule 1, Alfa Romeo houdt ‘indrukwekkende’ Chinees aan boord

Alfa Romeo liet weten onder de indruk te zijn van de toewijding en houding van Zhou. ,,Ik kijk ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten”, zegt teambaas Frédéric Vasseur. ,,Vanaf zijn eerste dag met het team heeft hij indruk op mij gemaakt met zijn manier van werken. We wisten dat hij snel was, maar de manier waarop hij zich in zo’n korte tijd aanpaste aan de Formule 1 was een van de beste verrassingen van ons seizoen”, aldus Vasseur.

Zhou zelf is blij en dankbaar met zijn contractverlenging. ,,Er is meer dat ik wil bereiken in deze sport en met het team. Het harde werk dat we er sinds de start van dit seizoen in hebben gestopt is slechts de eerste stap op weg naar waar we volgend seizoen willen zijn. Er is nog veel te leren en nog veel te verbeteren, maar ik heb vertrouwen in ons werk. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk samen”, zegt de Chinees.