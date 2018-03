Ziggo drie jaar langer partner van Verstappen

Door Arjan Schouten ,,De kijkers van Ziggo Sport zitten door deze samenwerking op de eerste rij op weg naar zijn hopelijk eerste wereldtitel’’, volgens Marcel de Groot, Directeur Consumentenmarkt van VodafoneZiggo. ,,Max zal nu nog vaker te zien zijn in diverse programma’s rondom de live Formule 1-races, in het Formule 1 Café, en in Peptalk op maandag. Op die manier kunnen we heel Nederland nog meer laten genieten van Formule 1 en de successen van Max.

Verstappen, die gisteravond zijn krabbel zette in de studio van Ziggo in Hilversum, is zelf ook in zijn nopjes met de vernieuwde samenwerking. ,,Ik merk dat er in Nederland steeds meer enthousiasme ontstaat rondom autosport en Formule 1. Als ambassadeur van de sport in Nederland wil ik graag helpen de sport bij nog meer mensen onder de aandacht te brengen. Met Ziggo heb ik daar een heel relaxte partner in gevonden. Er staat een supermooie combinatie.’’