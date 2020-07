Zo is de Red Bull Ring coronaproof gemaakt

Hoe de F1 zichzelf de afgelopen maanden succesvol reanimeer­de

7:23 In maart voelde men in de Formule 1 alle asfalt onder de voeten wegzakken. Door de ene na de andere race ging een kruis. Maar in tijden van chaos vond men toch nog een ontsnappings­route, die komend weekeinde begint in Oostenrijk.