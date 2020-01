Zo komen Max en zijn F1-collega's de winter door

Alonso verbreekt samenwer­king met renstal McLaren

20 januari Fernando Alonso heeft de banden met de renstal McLaren verbroken. Het contract tussen het team en de 38-jarige Spaanse coureur, die in 2007 en van 2015-2018 voor het Formule 1-team van McLaren uitkwam, liep op 31 december vorig jaar af en is niet verlengd, meldden verschillende media. Alonso was als ambassadeur verbonden aan het Britse raceteam.