Zo laat komt Max Verstappen de baan op voor de Grand Prix van België 2022

De Grand Prix van België ontaardde vorig jaar in een waterspektakel van jewelste. Fans stonden dagenlang in de gutsende regen en de start in Francorchamps moest door het vele water urenlang worden uitgesteld tot ver na 18.00 uur.

Op deze tijden komen Max Verstappen & co in Zandvoort in actie bij de Grand Prix van Nederland

Toen de bolides net in beweging waren gezet, ging er alsnog definitief een streep door de race. De coureurs kregen de helft van de normale punten omdat minder dan 75% van de rondes was verreden. Verstappen werd als winnaar uitgeroepen, omdat hij na één ronde aan de leiding reed. Hoe het weer komend weekeinde wordt in de Ardennen is nog in nevelen gehuld. Er wordt wat regen voorspeld op vrijdag, en voor zaterdag en zondag zijn de verwachtingen overwegend goed.

Toekomst Het contract met Spa-Francorchamps loopt af en er is nog geen nieuw akkoord. De onderhandelingen verlopen volgens de directie van het circuit moeizaam. Het lijkt erop dat races op andere continenten, zoals Amerika en Afrika, enkele traditionele races in Europa zullen verdringen van de racekalender. Van wereldkampioen Max Verstappen is bekend dat hij het circuit in België rekent tot zijn favorieten. De Limburger zei eerder al dat het bijzonder spijtig zou zijn als België van de kalender zou verdwijnen. Zijn teambaas Christian Horner heeft de internationale autosportfederatie FIA opgeroepen een aantal historische races in de Formule 1 te beschermen. Hij noemde Monaco, Silverstone, Spa en Monza.

De Formule 1 telt dit jaar 22 races. Dat zouden er 23 zijn geweest als Rusland niet was geschrapt vanwege de oorlog met Oekraïne. Volgend jaar kan de kalender nog verder uitdijen, aangezien ook al is voorzien in races in Las Vegas en Qatar. Het circuit in het Chinese Shanghai heeft ook nog een contract, maar door het coronavirus is het onduidelijk of daar volgend jaar een race kan worden gehouden. Het is ook geen geheim dat de koningsklasse vanwege het mondiale karakter graag een race in Zuid-Afrika wil.