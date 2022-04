16.000 keer op zoek naar het juiste woord: 'Woordle' populairste puzzel in BD-app

Lesbisch stel voorop in uitbrei­ding De Sims, maar lhb­ti-spe­lers zijn nog niet tevreden

Een lesbisch stel staat voorop in Mijn bruiloft, de nieuwste uitbreiding voor de game De Sims 4. Toch zijn lhbti-spelers nog niet helemaal tevreden over hun vertegenwoordiging in het populaire spel.

7 maart