Horizon Forbidden West grote winnaar bij prestigieuze Nederlandse gameprijzen

Avonturenspel Horizon Forbidden West heeft maar liefst vier prijzen gewonnen tijdens de Dutch Game Awards, de belangrijkste prijsuitreiking in de Nederlandse game-industrie. Het spel, gemaakt door ontwikkelaar Guerrilla Games, won de categorieën Best Game, Best Art, Best Audio, en Best Technology.

Horizon Forbidden West werd in februari van dit jaar uitgebracht en staat sindsdien bekend als een van de meest succesvolle games van Nederlandse bodem. ,,We glimmen van trots dat deze console-hit en meesterwerk in hartje Amsterdam is ontwikkeld,” schrijft de jury.

De twaalfde editie van de Dutch Game Awards vond op donderdagavond plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, als onderdeel van de Dutch Media Week. De winnaars zijn gekozen door een professionele jury.

Wereldklasse

De jury noemt Horizon Forbidden West een game van wereldklasse die de Nederlandse gamesector wereldwijd op de kaart zet. “Zo zorgt de art voor een meeslepende ervaring, behoort de audio tot het hoogste level van de wereldwijde industrie, en zet de game een nieuwe benchmark op het gebied van AAA-technologieën.”

De game speelt zich af in een post-apocalyptische wereld die geplaagd wordt door vijandige machines. De speler kruipt in de huid van de jonge heldin Aloy, die op zoek moet gaan naar de oorzaak van een mysterieuze ziekte. Het spel is een direct vervolg op Horizon Zero Dawn, de grote winnaar van de Dutch Game Awards in 2017.

Overige winnaars

Ontwikkelaar Total Mayhem Games won de award voor Best Game Design met het puzzelspel We Were Here Forever, wat met zijn slim ontworpen puzzels indruk maakte op de jury. De award voor Best Innovation ging naar de strategische game Stacklands van Sokpop Collective. De jury prees de wijze waarop de game gebruik maakt van makkelijke technieken om uitdagende puzzels te creëren.

De prijs voor Best Debut Game is gewonnen door Roost Games met het spel Cat Cafe Manager. De jury noemt het schattige simulatiespel een “cat-tastic en meeslepende game ervaring”. In de categorie Best Applied Game werd Hackshield in de Klas, een informatief spel over de gevaren van het internet, uitgeroepen tot winnaar.

Ook een prijs voor Utrechtse studenten

De prijs voor de beste game gemaakt door studenten werd binnengesleept door leerlingen van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, onder de naam Studio Mantasaur. De jury zegt te hebben genoten van de humorvolle, ontspannende puzzels in hun game All Hands on Deck.

,,Het voelt alsof de game is gemaakt door ontwikkelaars met veel ervaring, ruimschoots boven verwachting als je kijkt naar hun jonge leeftijd.”

Award voor ‘gamestudio die voelt als familie’

Tijdens de uitreiking werd door middel van de Special Awards tevens aandacht besteed aan de studio’s en personen die zich meer op de achtergrond bevinden, maar desalniettemin een belangrijke rol vervullen in de Nederlandse gamesector.

De Best Studio award werd toegekend aan Codeglue. ,,Werken bij Codeglue voelt alsof je bij familie bent,” vertellen de medewerkers. “[De eigenaren] willen niet alleen dat medewerkers slagen in de studio, ze willen dat medewerkers slagen op elk gebied van hun leven en in het algemeen gelukkig en gezond zijn.”

Een gamestudio met een slim abonnement

Ook de werkwijze van studio Sokpop Collective werd geprezen. Zij wonnen de Awesome Achievement vanwege hun unieke collectieve bedrijfsstructuur. Zij verdienen geld via een abonnementsmodel, waarbij spelers automatisch hun nieuwste games krijgen om te spelen.

Emily Jacometti won de Inclusion Award vanwege haar inzet voor meer diversiteit in de game-industrie, onder andere via de initiatieven FemIT van de HvA en Women in Tech, en als adviseur van de HKU. De Career Achievement ging naar Alessandra van Otterlo, die als eigenaar van vakwebsite Control en Gamejobs een belangrijke schakel vormt in de Nederlandse gamesector. Als adviseur en organisator van talloze evenementen heeft zij volgens de jury al velen geholpen bij de start van hun game-carrière.

