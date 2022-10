Is FIFA 23 zijn geld waard? ‘Je zou kunnen doorgaan met de oude game, maar twee dingen maken dat lastig’

Het populaire voetbalspel FIFA 23 ligt sinds kort in de winkel. Hoe scoren de Nederlandse voetballers? En loont het de moeite om je vorige versie in te ruilen voor deze editie? Gamesexpert Jurian Ubachs van technologiesite Tweakers geeft antwoord: ,,Dit voelt niet als een gloednieuwe game, maar er zijn wel nieuwigheden.’’

Interessant weetje: FIFA 23 is de laatste voetbalgame van EA die de naam FIFA zal dragen. Vanaf volgend jaar spreken we over ‘EA Sports FC’. ,,Hoewel er zeker nieuwigheden zijn, zet EA Sports vooral in op bekende succesnummers’’, weet Jurian.

,,Een fantasieteam bouwen met te verzamelen spelerskaarten in FIFA Ultimate Team blijft de belangrijkste modus, met de aloude Career Mode en straatvoetbalvariant Volta aan diens zijde. Een mooie vernieuwing is wel dat FIFA 23 crossplay heeft. Gamers met een PlayStation 5, Xbox Series S/X of een pc kunnen online tegen elkaar spelen, niet alleen tegen spelers met hetzelfde platform als zijzelf. Ook tussen de Xbox One en de PlayStation 4 is er crossplay.”

,,Verder is er natuurlijk het nodige verbeterd aan de graphics en hoe realistisch het voetbal eruitziet”, gaat de game-expert verder. ,,In de Career Mode kunnen gamers voor het eerst met echt bestaande managers spelen. Ook de managers uit de Jupiler Pro League zijn present. Wie zich in de digitale huid van Alfred Schreuder of Arne Slot wil verplaatsen, kan dat doen in FIFA 23.”

Quote FIFA 23 mag dan veel op zijn voorganger lijken, het is en blijft een zeer veelzijdi­ge, overwegend goede game Jurian Ubachs, game-expert bij Technologiesite Tweakers

Power shot

Volgens de expert doet het spel wel weinig wezenlijk anders dan zijn voorgangers. ,,EA Sports maakt mooie sier met een waslijst aan verbeteringen, maar wie de game speelt, voelt niet dat dit een gloednieuwe game is. Er zijn wel kleine veranderingen, maar niets dat de manier waarop je het spel speelt wezenlijk verandert.” Een duidelijk pluspunt is en blijft volgens Jurian wel dat er veel manieren zijn om FIFA 23 te spelen. ,,De één zal zich verliezen in het bouwen van een team in Ultimate Team, de ander zal een grote groep vrienden verzamelen en online met elf tegen elf willen spelen. Daarnaast zorgt het nieuwe ‘power shot’ voor spectaculaire schoten op doel en prachtige doelpunten. FIFA 23 mag dan veel op zijn voorganger lijken, het is en blijft een zeer veelzijdige, overwegend goede game.”

Of het de moeite loont om in deze versie te investeren of een goedkopere eerdere editie aan te kopen (of te blijven spelen), vindt Jurian een moeilijke vraag. ,,Aan de ene kant kun je nog prima een jaar door met de oude game, want zoveel verschillen ze niet van elkaar. Maar twee elementen maken dat lastig. In de eerste plaats zullen vrienden met wie je online speelt de overstap waarschijnlijk wel maken. Je kunt met FIFA 22 uiteraard niet online tegen mensen met FIFA 23 spelen. Daarnaast stopt EA Sports de ondersteuning van FIFA 22: alle aandacht gaat nu naar updates voor FIFA 23. Denk daarbij aan allerlei acties rond Ultimate Team, updates aan spelerseigenschappen naarmate hun vorm beter of minder wordt, enzovoort. Als je af en toe een los potje speelt met vrienden op de bank, of alleen de offline Career Mode, dan is er weinig reden om over te stappen, maar wie veel online speelt of Ultimate Team speelt, kan bijna niet anders dan meegaan naar de nieuwe game.”

Volledig scherm FIFA 23. © EA

Cover

Kylian Mbappé van PSG en Sam Kerr, topspeelster van Chelsea, sieren de covers van FIFA 23. FIFA 23 is beschikbaar voor PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X en S, Nintendo Switch en Windows. ,,Dit zijn eigenlijk verschillende games. De PS5, Xbox Series X|S en Windows krijgen de beste versie, voorzien van alle nieuwe toeters en bellen die HyperMotion 2.0 met zich meebrengt. De PS4, Xbox One en Nintendo Switch doen het met de Legacy Edition: een iets minder moderne versie van de game waarin een aantal features ontbreken”, besluit Jurian.

