Microsoft betaalt boete van 20 miljoen dollar om schenden privacy kinderen

Na 25 jaar gaat Ash Ketchum uit Pokémon met pensioen: ‘Kippenvel toen hij kampioen werd’

Na maar liefst 25 jaar komt er een einde aan het avontuur van Ash Ketchum in de Pokémon-serie. Dat is groot nieuws voor fans van het eerste uur, die vaak al sinds de basisschool keken en inmiddels allang volwassen zijn. ,,Ik zou het cool vinden als hij over tien jaar ofzo terugkomt in oudere vorm, want hij is nu al mijn hele leven tien jaar oud geweest.”