Nintendo stelt oorlogsgame uit: te controversieel tijdens oorlog in Oekraïne

De verschijning van een compilatie van twee oorlogsgames voor de Nintendo Switch is uitgesteld. Het verhaal van Advance Wars ligt te gevoelig tijdens de oorlog in Oekraïne, vindt het Japanse bedrijf.

,,Vanwege actuele gebeurtenissen in de wereld hebben we besloten om de verschijning van Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp uit te stellen. De game zou oorspronkelijk op 8 april worden uitgebracht voor de Nintendo Switch”, vertelt een woordvoerder van Nintendo. Het bedrijf zal later bekendmaken wanneer de game alsnog op de markt komt.

Het Advance Wars-pakket bevat twee games die eerder voor de Game Boy Advance verschenen. Je bent de leider van een leger dat om de beurt in gevechten de tegenstander moet verslaan. Dat doet denken aan schaken, maar dan met veel meer verschillende soorten soldaten om te besturen.

De games moesten voor het eerst in jaren opnieuw worden uitgebracht. De nieuwe editie was daarom op meerdere fronten verbeterd, onder andere met driedimensionale spelfiguren in plaats van tweedimensionale pixels.

Oorlog in Oekraïne

In Advance Wars bestuur je soldaten, tanks en bommenwerpers, terwijl het dagelijks nieuws wordt gedomineerd door bombardementen en aanvallen in Oekraïne. Daarmee ligt het bronmateriaal voor Nintendo op dit moment te gevoelig om de games uit te brengen.

Maar ook het verhaal van het spel zelf bevat teveel gelijkenissen met de realiteit. De eerste Advance Wars trapt af met het land Blue Moon, dat een buurland binnenvalt en daarmee een wereldoorlog start.

11 september

De Advance Wars-games liggen al langer gevoelig bij Nintendo. Het eerste deel verscheen in de Verenigde Staten op 10 september 2001, een dag voordat twee vliegtuigen in de Twin Towers werden gevlogen.

Ook toen vond Nintendo het met oorlog gevulde spel te dichtbij de realiteit komen. In Europa werd de titel uitgesteld naar 2002, terwijl hij in thuisland Japan helemaal niet werd uitgebracht. Daar werd de game uiteindelijk in 2004 gebundeld met het vervolg, zodat hij alsnog te koop was.

Weinig oorlogsgames

Het Japanse Nintendo maakt over het algemeen weinig games waarin moderne oorlogsvoering een centrale rol speelt. Het bedrijf is vooral bekend om zijn familievriendelijke titels zoals Super Mario en The Legend of Zelda.

Officieel is Advance Wars door de Japanse ontwikkelstudio Intelligent Systems gemaakt. Die maakt vaker in opdracht van het bedrijf exclusieve spellen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de Fire Emblem-games, waarin je met een middeleeuws fantasyleger ten strijde trekt.

