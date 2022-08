Rami (33) speelde veel Flight Simulator en is nu piloot: ‘Ik wist door de game al waar alles zat’

De Nederlandse gamemaker Rami Ismail (33) is de afgelopen twee jaar helemaal verslingerd geraakt aan het vliegspel Microsoft Flight Simulator . Zijn passie voor de game leidde er zelfs toe dat hij nu piloot is geworden. ,,Ik wist precies welk metertje waar zat en wat het deed, omdat ik het al honderden uren in Flight Simulator had gedaan.”

Hij had als kind al een voorliefde voor vliegtuigen en droomde ervan om piloot te worden. ,,Voor mij waren het een soort magische machines. Je stapt in zo’n buis, dan ga je in een stoel zitten en op zo’n rottig klein tv’tje een film kijken, en vervolgens stap je uit in een totaal andere wereld.”

Toen hij op zijn zesde een bril kreeg, leek zijn droom om piloot te worden buiten bereik. Hij begon met gamen en kreeg een nieuwe droom: spellenmaker worden. ,,Ik denk dat het aanzienlijk makkelijker is om professioneel gameontwikkelaar te zijn en hobbyist-piloot dan andersom. Het is goed zo”, herinnert hij zich zijn gedachten.

Virtueel langs zijn huis vliegen

Toen het vliegtuig-simulatiespel Microsoft Flight Simulator werd uitgebracht in augustus 2020, kreeg Ismail een kans om virtueel een soort van piloot te worden. Wat hem het meest aantrok was de belofte dat de hele wereld in het spel zou zitten, inclusief zijn eigen huis. ,,Ik ben [in de game] opgestegen vanaf Schiphol, en ben met veel moeite richting Hilversum gevlogen.”

Toen Ismail in het echt van Montreal naar Amsterdam vloog (als passagier), besloot hij de nauwkeurigheid van Flight Simulator aan een test te onderwerpen door op hetzelfde moment, via zijn laptop, precies dezelfde vlucht in het spel te maken.



,,Het was echt bizar om dat mee te maken. Op een gegeven moment keek ik uit het raam naar de sterren. Vervolgens keek ik op het Flight Simulator-scherm, en daar zag ik precies diezelfde sterren.”

Het echte vliegtuig landde uiteindelijk acht minuten later op Schiphol dan Ismails Flight Simulator-vlucht, waarschijnlijk omdat de virtuele versie geen last had van ander verkeer. ,,Dat minieme tijdsverschil geeft aan hoe ongelofelijk nauwkeurig het spel is.”

Via Twitch naar Seattle

Om verder te experimenteren met de mogelijkheden die Flight Simulator bood, ontwikkelde Ismail een programma waarmee kijkers via streamingkanaal Twitch zelf zijn vliegtuig konden besturen. Door bepaalde commando’s in het chatscherm te typen, konden ze de joystick alle kanten op bewegen terwijl ze op de stream zagen hoe het vliegen ging.



,,De uitdaging was om vanuit Europa naar Seattle te vliegen, een vlucht van ongeveer negen uur. En ik ging daarbij niks doen, behalve het spel aanzetten.”

,,In eerste instantie waren er veel grapjassen die probeerden het vliegtuig te laten crashen. Naarmate er meer kijkers kwamen, werd het steeds serieuzer, en op een gegeven moment waren de mensen die de vlucht wilden voltooien in de meerderheid.” Na een zeer spannende landing stond het vliegtuig uiteindelijk veilig aan de grond in Seattle.

Van Flight Simulator naar vliegbrevet

Het virtuele vliegen nam voor Ismail steeds serieuzere vormen aan. Hij kocht een stuur en pedalen om het spel zo realistisch mogelijk te laten aanvoelen. ,,Op een gegeven moment ging er zoveel geld in zitten, dat ik dacht: ik kan dit net zo goed in het echt proberen.” In November 2021 besloot hij daarom zijn eerste vliegles te nemen.

De instructeur kon onmiddellijk merken dat Ismail ervaring had met Flight Simulator. ,,Bepaalde principes van het vliegen kende ik door het spel. Bijvoorbeeld dat je hoogte kan ruilen voor snelheid.” Toen Ismail op basis van de instrumenten moest vliegen, ging het dan ook meteen vlekkeloos.

Niet hetzelfde als het echte werk

Toch zaten er ook nadelen aan de Flight Simulator-ervaring. Zo keek Ismail in het begin te veel naar de meters. ,,Je kan ook naar de horizon kijken om te weten of je recht vliegt. Daarnaast komt er in het echt heel veel gevoel bij kijken, zoals je evenwicht en het geluid. Zeker met een virtualrealitybril komt Flight Simulator heel dichtbij de echte ervaring, maar het is natuurlijk niet hetzelfde.”

Uiteraard is vliegen in het echt een stuk spannender: ,,Je leven is afhankelijk van of je het wel of niet goed doet.”

Inmiddels gebruikt Ismail Flight Simulator als voorbereiding voor echte vluchten. ,,Het is handig om te weten hoe het vliegveld eruitziet, of er bepaalde herkenningspunten zichtbaar zijn vanuit de lucht. Bijvoorbeeld een bos, een veld, of een dak in een opvallende kleur.” Het vliegtuig dat hij gebruikt, de Cessna 172, is tevens hetzelfde als in de simulatie.

Inspiratie voor games

Volgens Ismail gaan zijn avonturen in het luchtruim zeker inspiratie bieden voor de spellen die hij wil maken. ,,Games ontwikkelen is kunst, en alles wat je in je leven meemaakt komt daarin terug. Die strijd tussen technologie en natuur, dat is iets waar je over gaat nadenken wanneer je de controle hebt over een vliegtuig.”

,,Het opstijgen is heel mechanisch. Je overwint de zwaartekracht en opeens kan je vliegen. Het landen vind ik heel erg mooi, omdat het een soort terugkeer naar de natuur is. Ik weet nog niet op welke manier, maar dat gevoel zal zeker ergens in verwerkt worden.”

Nu hij zijn brevet heeft, staat de eerste ‘echte’ vlucht op de agenda. ,,Ik ga een rondje vliegen over Hilversum en mijn geboortedorp. Gaat superleuk worden.”

