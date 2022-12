Van God of War tot Kirby: hoe goed ken jij de games van 2022?

Horizon Forbidden West grote winnaar bij prestigieu­ze Nederland­se gameprij­zen

Avonturenspel Horizon Forbidden West heeft maar liefst vier prijzen gewonnen tijdens de Dutch Game Awards, de belangrijkste prijsuitreiking in de Nederlandse game-industrie. Het spel, gemaakt door ontwikkelaar Guerrilla Games, won de categorieën Best Game, Best Art, Best Audio, en Best Technology.

6 oktober