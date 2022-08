Acht mogelijke oplossingen om de koopkrachtcrisis te beteugelen

Er is geen ontkomen meer aan: Nederland zit in een ongekende koopkrachtcrisis. De prijzen in de supermarkt zijn in elf maanden tijd met 18,5 procent gestegen. Een gezin met vier kinderen betaalt daardoor al snel 1500 euro per jaar meer voor de boodschappen. En wie vorig jaar nog 2000 euro betaalde voor gas en licht, kan nu zomaar 6500 euro kwijt zijn voor een nieuw energiecontract.