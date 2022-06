Action kan z’n borst natmaken: ‘nóg goedkopere zaak’ opent winkel in Nederland

Wie de winkel binnentreedt aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam, waant zich in een souvenirwinkel in Turkije. Bij de ingang hangen de bekende Turkse blauwe amuletten met het boze oog en liggen er tal van kleurrijke keramieken borden en woonaccessoires. ,,Je hoeft er niet voor naar Bodrum’’, zegt Hilmi Acar (46), de eigenaar van Forbest, die een rondleiding geeft in zijn winkel. ,,We brengen het naar je toe.’’ Maar er is meer dan alleen Turkse prullaria te koop.