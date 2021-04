AFM vreest voor ongelukken bij pensioenkeuze

Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de financiële waakhond. Het gevaar zit vooral bij de variabele pensioenen en de daarbij horende keuzemogelijkheden. Bijna elke gepensioneerde heeft een vast pensioen, dus jaar in jaar uit hetzelfde bedrag per maand. Sinds enkele jaren kunnen mensen ook kiezen voor een variabel pensioen. Die uitkering hangt af van de beleggingsresultaten van het pensioenfonds. Als de rendementen goed zijn, kan het pensioen omhoog, als het tegenvalt moet er gekort worden.

Nu hebben nog maar 3300 gepensioneerden zo’n variabel pensioen. ,,Maar van de deelnemers bij pensioenfondsen kiest 6,5 procent voor zo’n variabele uitkering als ze in de toekomst met pensioen gaan’’, zegt Anne de Groot van de AFM. En in 2026, als het nieuwe pensioenstelsel ingaat, zijn alle pensioenen variabel.

De reden dat een variabele pensioenuitkering populairder wordt is de lage rente. Die maakt de aankoop van een pensioen duur. Je krijgt dus relatief weinig pensioen voor je geld. Bij een variabel pensioen wordt je vermogen doorbelegd. Dat levert over het algemeen meer rendement op en dus een hoger pensioen.

Keuzes

Maar vast of variabel is niet de enige keuze. ,,Mensen kunnen ook kiezen om maximaal 10 procent van hun pensioen in één keer op te nemen. Of ze kiezen voor een hoger pensioen de eerste jaren en een lager pensioen daarna. Anderen willen hun pensioen bijvoorbeeld naar voren halen’’, geeft De Groot als voorbeelden.

Die keuzes kunnen op elkaar inwerken. Wie een bedrag ineens opneemt en ook eerder stopt met werken heeft daarna een lager pensioen. De vraag is of mensen dat goed beseffen. Een variabel pensioen is namelijk onzeker. Meer rendement betekent ook meer risico. ,,In een slechtweerscenario kan de uitkering tot wel 15 procent lager worden’’, waarschuwt De Groot. Als je dat overkomt terwijl je pensioen al lager is omdat je voor een hogere uitkering in het begin koos, heb je een groot probleem.

Beter voorlichten

De AFM wil dat pensioenfondsen en andere aanbieders van pensioenen de deelnemers beter gaan voorlichten over de gevolgen van hun keuzes. ,,Dat is voor mensen vaak niet te overzien’’, aldus De Groot. Begeleiding is nodig, omdat een besluit niet meer kan worden teruggedraaid.

