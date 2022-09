Auto de deur uit? Dit bespaar je ermee

Een dure reparatie, hoge benzineprijzen of de APK-keuring. Gebeurtenissen waardoor je je opeens realiseert hoe duur een auto eigenlijk is. Hoeveel geld bespaar je als je de vierwieler de deur uit doet?

Hoeveel kost een auto per maand?

Een auto kost gemiddeld 340 euro (voor een kleine wagen) tot 675 euro (voor een middenklasser) per maand, berekende budgetinstituut Nibud. De kosten bestaan voor een flink deel uit vaste kosten. Dat zijn de kosten die je sowieso hebt, zoals verzekeringen, afschrijving, onderhoud en belastingen. Dan zijn er ook de variabele kosten. Deze zijn juist afhankelijk van het aantal kilometers dat je aflegt, zoals de brandstof, vervanging van de banden en parkeerkosten.

Toch voelt autorijden goedkoper. ,,In ons hoofd tellen we niet alle kosten mee”, zegt financieel adviseur Sabine Samsom van Finance Queen. Afschrijving vergeten we bijvoorbeeld. ,,We zijn niet goed in staat om na te denken over de lange termijn. En als je net een nieuwe auto hebt gekocht, voelt het tegennatuurlijk om alweer geld opzij te zetten voor een volgende auto, maar dat hoort er eigenlijk wel bij.” Bij het kopen van een treinkaartje voelen we daarentegen wél direct de pijn. ,,Dat voelt duur. Maar stel dat je de auto weg doet en voor de helft van de maandelijkse kosten treinkaartjes koopt, dan ben je alsnog voordelig uit.”

Auto niet goedkoop

Autobezit is niet goedkoop. Een auto is zelfs, na huisvesting, de grootste kostenpost voor een gemiddeld gezin, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid (KiM). Terwijl de vierwieler een groot deel van de tijd niet gebruikt wordt: gemiddeld staat een auto 96 procent van de tijd stil. Toch is de auto heel erg populair. In de afgelopen tien jaar nam het aantal auto’s in Nederland met bijna 14 procent toe, inmiddels rijden er bijna 9 miljoen auto’s rond. ,,Een auto is eigenlijk een tijdmachine”, zegt onderzoeker Toon Zijlstra van KiM. ,,Het is meestal de snelste keuze van vervoer. Je bespaart tijd.”

Quote Rijd je meer dan 10.000 tot 12.000 kilometer per jaar en wil je dat blijven doen, dan is alterna­tief vervoer vaak net zo duur als een auto Sabine Samsom, Finance Queen

Maar we zijn niet alleen bereid om voor een auto te betalen omdat deze ons snel naar de plaats van bestemming brengt. Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat slechts de helft van de kosten die we bereid zijn om te betalen, samenhangt met het gebruik van de auto. De andere helft betalen we voor de directe beschikbaarheid en de symbolische waarde. ,,Het idee van een auto voor de deur geeft veel mensen rust”, zegt Zijlstra. ,,En mensen ontlenen ook status uit de bolide voor de deur. Met een bepaalde merk of type auto kun je laten zien wie je bent en dat je ertoe doet.”

Autorijders die relatief hoge vaste en lage variabele lasten betalen, zijn eerder geneigd om de auto de deur uit te doen. ,,Zij betalen jaarlijks verzekeringen, wegenbelasting, parkeerkosten en APK, maar rijden weinig. Per kilometer betalen zij het meest”, zegt Zijlstra. ,,Rijd je meer dan 10.000 tot 12.000 kilometer per jaar en wil je dat blijven doen, dan is alternatief vervoer vaak net zo duur als een auto.”

Hoeveel geld je uiteindelijk bespaart zonder auto, is afhankelijk van het alternatief dat je kiest en hoe vaak je reist.

Openbaar Vervoer

Reis je met de trein? Maak dan een inschatting van het aantal treinreizen, zegt Samsom. ,,Bijvoorbeeld een aantal keer per week naar je werk en het bezoek van vrienden of familie elders in het land. Rond het aantal verwachte reizen naar boven af en zet daar iedere maand geld voor opzij. Ga je regelmatig met de trein? Overweeg dan een abonnement. Onbeperkt met de trein reizen kost 362,40 euro per maand. Dat is vergelijkbaar met de kosten van een kleine auto. Reis je buiten de spits, kies dan voor een daluren abonnement van 107,90 euro. Houd ook rekening met eventuele kosten voor de bus, tram of metro.”

Deelauto

Nederlanders die een deelauto gebruiken, rijden 15 tot 20 procent minder kilometers, aldus Plan Bureau Leefomgeving. Een deelauto (Greenwheels, MyWheels) of huurauto kost ongeveer 35 tot 75 euro per dag en is meestal goedkoper dan een eigen auto als je per jaar minder dan 9000 kilometer aflegt (ING). ,,Staat je eigen auto regelmatig stil, dan is het natuurlijk ook mogelijk om die te verhuren via bijvoorbeeld SnappCar”, zegt Samsom.

Fietsen en/of lopen

De helft van alle autoritjes is korter dan 10 kilometer. Een afstand waarbij je ook voor de (elektrische) fiets kunt kiezen. Samsom: ,,Bereken wat die fiets je kost in afschrijving, stroom, verzekering en onderhoud en streep dat weg tegen de kosten van de auto. De laatste jaren hoor ik regelmatig dat gezinnen een tweede auto de deur uit doen in ruil voor een elektrische fiets.”

