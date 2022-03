Belastingaangifte doen: ‘Wij geven de kapstok, mensen moeten het zelf controleren en invullen’

De Belastingdienst zegt het ons zo gemakkelijk mogelijk te willen maken. Hoe dan?

,,Wij vullen de gegevens die bij ons bekend zijn vooraf in. Maar we kunnen natuurlijk niet alles weten. We kunnen niet zien of iemand het afgelopen jaar heeft gestudeerd en of iemand een gift heeft gedaan. Daarom is het echt belangrijk dat mensen kijken of alles nog klopt. Wij geven de kapstok, mensen moeten het zelf controleren en invullen.’’