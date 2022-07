Bill Gates geeft grootste deel van zijn vermogen aan eigen goede doel

Bill Gates is momenteel de op drie na rijkste mens op aarde met een, door de miljardairsindex van Bloomberg, geschat vermogen van 113,7 miljard dollar. ,,Ik zal dalen op de lijst met ‘s werelds rijkste mensen en uiteindelijk van die lijst verdwijnen”, schrijft hij. ,,Het is mijn plicht om mijn rijkdom terug te geven aan de maatschappij en zo levens te verbeteren. Ik hoop dat anderen in mijn positie op dit moment ook zullen opstaan.”

‘Superbelegger’

Met de schenking kan de stichting zijn jaarlijkse uitgaven opvoeren van bijna 6 miljard dollar nu naar 9 miljard dollar in 2026, kondigt het goede doel aan. Gates zegde eerder al toe het grootste deel van zijn vermogen aan het goede doel dat de naam van hem en zijn inmiddels ex-vrouw draagt te doneren. Ook ‘superbelegger’ Warren Buffett doneert al jaren aan de Bill & Melinda Gates Foundation. Vorige maand schonk hij nog ruim 3 miljard dollar.



Het goede doel van Gates heeft als doel de strijd tegen armoede, ziekte en ongelijkheid over de hele wereld. De voortgang die daarbij sinds de oprichting in 2000 is geboekt, dreigt volgens de stichting verloren te gaan. Dat komt onder meer door de gevolgen van de coronacrisis, maar ook door de gevolgen van de klimaatcrisis en economische en geopolitieke crises. Daarom is volgens het goede doel meer geld nodig om zijn doelen te halen.