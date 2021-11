Biologisch eten komt Alex (53) duur te staan. Hij moet 40.000 euro terugbetalen aan bijstand: 'Ik wil geen gif eten’

Hij moet de 40 mille terugbetalen, omdat zijn ouders bijsprongen, toen Van der Made tien jaar geleden in de bijstand belandde. Maandelijks gaven ze hem 300 euro om gezond te blijven eten. De geboren en getogen Brabander beet zich namelijk al in 2006 vast in biologische voeding. Hij volgde er een kookworkshop over ‘en toen is bij mij de interesse gewekt’. ,,Het is beter voor de wereld, voor mij, voor dieren.’’ Een jaar of twaalf geleden fietste hij daarom ook langs allerlei boerderijen en stelde er vragen. ,,Ik ben op bezoek geweest bij hobbyboeren tot bijna industrieel werkende boeren tot bio-boeren.’’