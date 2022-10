Budgetmerken gemiddeld de helft voordeliger dan A-merken

Consumenten die in de supermarkt voor een budgetmerk kiezen in plaats van een A-merk, kunnen gemiddeld 50 procent besparen. Dat blijkt uit een nieuwe prijspeiling van de Consumentenbond. Bij sommige producten kan het verschil zelfs oplopen tot meer dan 80 procent.

De prijzen voor basisproducten, waaronder brood, koffie, toiletpapier, fruit en schoonmaakmiddelen, stegen het afgelopen jaar gemiddeld met 21 procent. De Consumentenbond vergeleek in september de prijs van ruim honderd van dit soort dagelijkse producten bij de veertien grootste supermarktketens van Nederland. Daarbij werd de prijs van A-merken vergeleken met het goedkoopste vergelijkbare product in de winkel (huis- of budgetmerken).

Gemiddeld is de goedkoopste variant in vergelijking met het A-merk de helft goedkoper, zo bleek uit de peiling. Vier jaar geleden was het verschil tussen de budget- en A-merken nog 40 procent.

Discountsupermarkt niet altijd het goedkoopst

Wie voor de laagste prijs wil gaan, hoeft daarvoor niet direct naar een discountsupermarkt te gaan: Dirk is namelijk 11 procent goedkoper dan gemiddeld en daarmee ook het goedkoopst voor de basisproducten. Vomar volgt met 9 procent en op de derde plek staat Deka met 5 procent onder het gemiddelde. Lidl is 3 procent goedkoper dan gemiddeld en Aldi zit, samen met Albert Heijn, op 1 procent onder het gemiddelde. De prijzen bij Jumbo en Plus zijn gemiddeld.

Joyce Donat, woordvoerder van de Consumentenbond, stelt dat Lidl en Aldi in deze prijspeiling niet het goedkoopst zijn omdat deze discounters vrijwel geen A-merken verkopen. ,,Die discounters hebben vaak maar één (goedkope) lijn. Als je die vergelijkt met de allergoedkoopste lijn bij de andere supermarkten, ben je net zo duur uit. Dat is wel verrassend.”

Online supermarkt Picnic zit met 3 procent boven het gemiddelde, net als de Noord-Nederlandse keten Poiesz (7 procent). Bij Spar betaal je veruit het meeste voor je basisboodschappen: de prijzen liggen daar 26 procent boven het gemiddelde. ,,Spar heeft vaak kleine winkels in buurten waar geen grote supermarkten dichtbij zitten”, verklaart Donat. ,,Ze hebben dan een wat kleiner assortiment, waardoor de prijzen wat hoger komen te liggen.”

Percentages lopen flink uiteen

Hoeveel je bespaart is afhankelijk van de producten die je koopt. Het verschil kan oplopen tot meer dan 80 procent, bijvoorbeeld bij shampoo. Bij Dirk betaal je voor een fles ‘Iedere dag’-shampoo van het huismerk Derlon 0,99 euro (500 ml). Voor het A-merk Andrélon betaal je 3,59 euro voor een kleinere fles van 300 ml. Omgerekend per milliliter is het budgetmerk bijna 85 procent goedkoper.

Ook op wasmiddel, vaatwastabletten, douchegel, tandpasta, koffie, appelmoes, bleekmiddel en frisdrank kun je flink besparen: vaak wel meer dan 70 procent. Voor een fles geconcentreerd witwasmiddel (28 beurten) betaal je bij Jumbo voor het huismerk 2,99 euro. Ter vergelijking: het A-merk Robijn kost je voor 34 wasbeurten maar liefst 17,81 euro. In deze situatie is het budgetmerk 80 procent goedkoper. Bij supermarkt Deka betaal je 4,89 euro voor de vissticks van Iglo. Het budgetmerk Vismarine scheelt in prijs meer dan de helft: deze vissticks kosten je slechts 2,09 euro.

Bij Hoogvliet, Jumbo en Picnic zijn er wel lokale verschillen, meldt de Consumentenbond. Deze supermarkten passen hun prijzen namelijk aan op de concurrentie. Is er veel concurrentie in de buurt, dan zijn de prijzen vaak lager. Afhankelijk van waar je woont kun je dus te maken krijgen met een lagere of juist hogere prijs. In het onderzoek werd de hoogste prijs meegenomen.

Bonnetje controleren

Zelf goed de prijzen in de gaten houden kan sowieso lonen, ook als je je boodschappen al hebt afgerekend. Uit een steekproef van de Consumentenbond bleek vorige week namelijk dat supermarkten geregeld de verkeerde prijs rekenen voor aanbiedingen. Hierdoor betalen consumenten aan de kassa vaak meer dan in de winkel wordt aangegeven. Jumbo ging bij deze steekproef het vaakst de mist in.

