CBS: Consumenten geven meer uit, maar vertrouwen naar laagste niveau ooit

Het consumentenvertrouwen is nog nooit zo laag geweest als nu. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat het vertrouwen maandelijks meet, zijn consumenten in juni vooral minder bereid om grote aankopen te doen, mogelijk ook door de sterke prijsstijgingen.

De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen peilt is voor de maand juni uitgekomen op min 50, tegen min 47 in april. Het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar is min 9. In januari bereikte de graadmeter de hoogste stand ooit met plus 36. De metingen begonnen in 1986.

Huishoudens zijn onder andere negatiever geworden in hun verwachtingen over de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Over het economisch klimaat, waar de inflatie en de oorlog in Oekraïne duidelijk hun stempel drukken, oordelen consumenten ongeveer gelijk aan een maand eerder. De koopbereidheid nam in juni flink af. Nog nooit eerder oordeelden zoveel consumenten hier zo negatief over, aldus het CBS.

Meer geld uitgegeven

Tegelijk hebben Nederlandse huishoudens in de maand april bijna 15 procent meer geld uitgegeven in vergelijking met een jaar eerder. Vooral voor diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een café of restaurant of een voetbalwedstrijd werd fors meer besteed.

Daarnaast trokken consumenten vaker de portemonnee voor duurzame goederen. Vooral aan kleding, schoenen en elektrische apparaten werd meer geld besteed. Het forse verschil met een jaar eerder kan te maken hebben met de coronamaatregelen die toen van kracht waren en waar niet-essentiële winkels hinder van ondervonden. De uitgaven aan duurzame goederen stegen met 8 procent. Aan persoonlijke verzorgingsproducten werd ook meer uitgegeven.

Minder investeringen

Bedrijven en organisaties daarentegen hebben in april iets minder geïnvesteerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Er werd vooral minder geld gestoken in infrastructuur. Overigens daalden niet alle investeringen. Zo ging er onder andere meer geld naar gebouwen.

Investeringen zijn een belangrijke aanjager van economische groei. Het CBS houdt ook maandelijks bij of de omstandigheden voor investeringen zijn verbeterd of verslechterd. De omstandigheden voor investeringen zijn in juni nagenoeg gelijk aan die van april aldus de zogenoemde CBS Investeringsradar.