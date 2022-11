Clubs smeken om wintersteun: torenhoge energiekosten breken verenigingen op

Aanvullen­de (tandarts)verzekering? Dan mag een zorgverze­ke­raar je weigeren

Mogen zorgverzekeraars klanten weigeren? In de rubriek zorgverzekeringsmythes schrijft gezondheidsjournalist Tijn Elferink wekelijks over zorgverzekeringen. Vandaag: waarom zorgverzekeraars in het belang van bestaande verzekerden geen brandende huizen willen verzekeren.

4 november