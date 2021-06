Coach van 3800 euro per maand, wekelijks een massage: bij Maaike (34) kan het niet op

big spendersMensen met een gat in de hand zijn er in alle soorten en maten. De één schaamt zich en wil zijn of haar leven beteren, de ander ziet het als een hobby om het geld rijkelijk te laten vloeien, weer een ander gelooft dat veel spenderen veel geld oplevert. In deze nieuwe reeks vertellen big spenders hun verhaal. Deze week: Maaike van Rheenen (34), die gelooft dat je flink moet uitgeven om meer binnen te halen.

Waarom ben jij een big spender?

,,Ik verdien veel en ik geef het net zo graag nog harder uit. Als spiritueel businesscoach help ik vrouwen hetzelfde te doen: moeiteloos meer geld verdienen met het werk dat ze het allerliefste doen. Lekker uitgeven hoort daarbij.”

Hoe is jouw kijk op geld ontstaan?

,,Mijn ouders verdienden weinig en hadden schulden. Ze zijn beiden verstandelijk beperkt. Hierdoor groeide ik op met de nodige heftige uitdagingen én met weinig geld, want de financiën regelen ging niet vanzelfsprekend goed. Van mijn omgeving kreeg ik mee dat je hard moet werken voor geld, en dat het moeilijk te verkrijgen is. Als klein meisje voelde ik dat ik meer kon bereiken dan dat. Ik wilde later precies het tegenovergestelde: rijk worden.

De maatschappij leert je dat je moet studeren om zeker te zijn van een baan, van geld. Daar ben ik een tijdje in meegegaan, deed een opleiding voor sociaal pedagogisch werk in de gehandicaptenzorg, want ik help graag mensen. Daarna ging ik psychologie studeren, maar ik realiseerde me dat ik nooit voor een baas moest gaan werken als ik rijk wilde worden. Dus stopte ik met mijn studie en begon als zzp’er in de thuiszorg. Daar verdiende ik al meer dan met een baan én had ik meer vrijheid. Waarom zou ik zelf niet een bedrijf starten dat zzp’ers in de zorg werk geeft? Ik was steeds op zoek naar kansen om meer te verdienen in minder uren werk. Zo klom ik op.”

Wat was voor jou de grootste doorbraak in je financiële ontwikkeling?

,,Die kwam op mijn 24ste. In de liefde was ik doodongelukkig als single moeder. Ik was op een feestje en daar was een handlezeres. Zij zei dat ik moest stoppen met denken over wat ik niet wilde, dan zou de ware liefde op mijn pad komen. En ze raadde mij aan de documentaire The Secret te gaan kijken.”

Hoe beïnvloedde dat je financiën?

,,Eenvoudig gezegd gaat The Secret erover dat hoe je denkt en wat je denkt, waarheid wordt. Dat als je ergens sterk in gelooft, je het aantrekt. Na het kijken van de documentaire maakte ik een ‘vision-board’ met alles erop wat ik wilde. Ik kreeg alles. Sindsdien is the sky the limit voor mij.”

Hoe dan?

,,Drie maanden later ontmoette ik de liefde van mijn leven, met wie ik nog steeds supergelukkig ben. Op mijn vision-board stonden ook mijn droomauto en een cheque van een half miljoen. Binnen een jaar had ik mijn witte Audi A5 en kreeg ik een businesskans waarmee ik in een jaar op bijna 2 ton inkomen zat. Ik wist: wat ik nu aan het doen ben, is die cheque van mijn vision-board manifesteren.”

Hoe manifesteer je?

,,Een paar keer per week schrijf ik dingen op die ik graag wil, ik schrijf alsof ik ze al heb. Bijvoorbeeld: 40.000 euro vloeit moeiteloos mijn bedrijf binnen. Het is nu een maand later en dit doel heb ik bereikt. Iedere maand upgrade ik mijn doelen.”

Quote Als wat ik denk en doe mijn waarheid creëert, dan kan ik maar beter enorm veel uitgeven

Wat heeft geld uitgeven met het manifesteren te maken?

,,Als wat ik denk en doe mijn waarheid creëert, dan kan ik maar beter enorm veel uitgeven. Want dat betekent dat ik er alle vertrouwen in heb dat dit prima kan. Ik merk dat hoe meer ik grote bedragen in mezelf investeer, des te overvloediger en sneller ik nog meer verdien.”

Dus het met bakken uitgeven is volgens jou een manier om meer geld binnen te halen?

,,Precies. Ik probeer altijd mijn uitgave-level omhoog te gooien waardoor daarna mijn inkomen stijgt. Ik zeg daarmee: ik ben het waard om zoveel geld aan uit te geven. Dus krijg ik meer. De meeste mensen denken andersom: die zitten op hun geld om het niet te verliezen. Maar daarmee creëer je meer van hetzelfde. Je geld gaat er niet van stromen.”

Waar geef je graag geld aan uit?

,,Aan een businesscoach van 3800 euro per maand. En ik heb drie dagen per week een schoonmaakster en doe dus zelf helemaal niets meer in het huishouden. Mijn drie kinderen gaan naar een privéschool voor 1800 euro per maand. Ik neem iedere week een massage, ga een paar keer per jaar op vakantie en ik werk gemiddeld maximaal twee uur per dag. Kleding shoppen doe ik wanneer ik er zin in heb en dat is best vaak.”

Niet iedereen gaat het zo gemakkelijk af. Hoe komt dat?

,,Het scheelt dat ik van jongs af aan wist: ik word rijk. Vaak worden mensen beperkt door aannames die ze in hun opvoeding meekregen. Als jij altijd hoorde: Wie voor een dubbeltje opgroeit, wordt nooit een euro, dan zit dat waarschijnlijk nog ergens in je achterhoofd. En dat beïnvloedt je huidige relatie met geld en wat jij denkt dat er mogelijk is voor jou. Vandaar dat ik altijd eerst met mijn klanten dit soort ‘geldblokkades’ onderzoek, zodat zij ze kunnen loslaten en hun relatie met geld kunnen verbeteren. Dan kan iedereen miljonair worden, daar ben ik van overtuigd.”

Je geeft cursussen om mensen hiermee te helpen, en als coach reken je best veel geld. Verdien je niet gewoon vooral veel door het verkopen van je verhaal?

,,Wat is veel? Geld is niet meer dan een uitwisseling van waarde. Ik lever megaveel waarde en mijn klanten verdienen dat dubbel en dwars terug.”

Maar is het volgens jouw gedachtegang dan dus ook je eigen schuld als je arm bent?

,,We hebben allemaal een keuze. Vaak wijzen mensen naar omstandigheden waarom het niet kan, of blijven ze hangen in resultaten uit het verleden die aan hen ‘bewijzen’ wat er allemaal niet kan. Maar je kunt elke dag besluiten om leiderschap te pakken over je leven en te zeggen: ‘Nu ga ik het anders doen!’ Ik ben zelf ook niet bepaald met een gouden paplepel geboren en het is mij ook gelukt, ondanks mijn verleden. Waarom zou het een ander dan niet lukken?”

