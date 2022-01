‘Commerciële bewindvoerder vertraagt aflossen schulden: ik maakte mee dat iemand dakloos raakte’

Valentijns­dag wordt een dure grap: de bloemen zijn door hoge gasprijs straks niet te betalen

De liefde hangt in de lucht. Het is weer bijna Valentijnsdag. Wie voor Cupido wil spelen en een geliefde wil verrassen met een romantisch boeket, moet dit jaar diep in de buidel tasten. Krimp in de productie bij kwekers en verstoring in luchtvrachtstromen zorgen voor tekorten en dat drijft de prijs flink op.

20 januari