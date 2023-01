Consumenten besteden meer, maar krijgen daar minder voor

Het gaat om de hoogste omzetgroei sinds het CBS in 2005 is begonnen met het verzamelen van gegevens. De recordgroei hangt onder meer samen met de coronamaatregelen die in 2021 van kracht waren. Van januari tot eind april en van 19 december tot halverwege januari 2022 gold er in Nederland een harde lockdown, waar vooral de non-foodwinkels veel last van hadden. Daarnaast bereikte de inflatie in 2022 met gemiddeld 10 procent een recordhoogte.

Lees ook PREMIUM Britse trots Rolls-Royce verkeert in doodsnood

De omzet van de winkels in non-food groeide vorig jaar met 12,2 procent, de foodwinkels realiseerden een groei van 4,2 procent. Online is 7,6 procent minder omgezet dan in 2021.

In december zette de detailhandel 11 procent meer om dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoopvolume was 0,5 procent lager. Winkels in schoenen en lederwaren, kledingwinkels, winkels in recreatieartikelen, winkels in meubels en woninginrichting, winkels in consumentenelektronica en witgoed en winkels in doe-het-zelfartikelen hebben in december meer omgezet dan in december 2021. Daarentegen hebben de drogisterijen in december minder omgezet.

Non-food

De totale omzet van de non-foodsector steeg met 21,5 procent en het volume was 11,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dat kwam doordat op 19 december 2021 opnieuw een strenge lockdown werd ingesteld om besmettingen van het coronavirus tegen te gaan. Veel non-foodwinkels moesten toen hun deuren sluiten.

De winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in december 5,7 procent meer omzet behaald dan in december 2021. Het verkoopvolume was echter 7,8 procent lager dan een jaar eerder. De omzet van supermarkten en speciaalzaken lag respectievelijk 6,6 en 1,2 procent hoger.

Verder meldde het CBS dat er in december online 11,1 procent minder werd omgezet bij winkels. Vooral winkels die zowel fysiek als online verkopen lieten een stevige omzetdaling zien. Bij die winkels zakte de omzet met 15,2 procent. Webwinkels die alleen online verkopen zagen de omzet met 7,7 procent dalen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk onze video's over de economie in onderstaande playlist: