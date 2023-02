Consumentenbond bestaat 70 jaar: ‘In het begin telden we het aantal lucifers in doosjes’

Geld & Geluk Ron en Ma­rie-José wonen apart maar delen kosten: ‘Houden niet ieder dubbeltje bij’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Marie-José heeft alleen zin om te koken als Ron bij haar is. ‘En anders zit er een Van der Valk vlakbij.’