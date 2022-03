CPB: Vooral flexibele arbeidskrachten, zelfstandigen en mensen met lage inkomens geraakt door corona

Door de uitbraak van de coronacrisis kregen in 2020 veel meer mensen te maken met een forse inkomensterugval dan een jaar eerder. Er waren dat jaar 130.000 meer werknemers dan in 2019 bij wie het arbeidsinkomen met minstens 10 procent daalde. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw onderzoek naar het arbeidsinkomen tijdens corona, dat vandaag verscheen.

In totaal zagen 175.000 méér werknemers hun inkomen dalen dan het jaar ervoor. Vooral flexibele arbeidskrachten en zelfstandigen gingen er fors op achteruit, omdat zij minder uren konden draaien toen de eerste lockdown werd ingesteld en er veel onzekerheid was. Medewerkers in de horeca zijn uiteindelijk het zwaarst getroffen. Van de zelfstandigen hadden mensen in de cultuursector het het moeilijkst.

De grootste klap viel in de eerste helft van 2020, zeggen de onderzoekers. Daarna volgde een relatief snel herstel in de tweede helft van het jaar, wat erger heeft voorkomen. Bijna de helft van de mensen die de eerste maanden van de crisis hun baan verloren, had aan het einde van het jaar weer inkomen uit een baan.

Parttimers en lage inkomens zwaarder geraakt

De coronacrisis raakte niet iedereen even hard: voor de meeste werknemers (70 procent) bleef het inkomen in 2020 stabiel of nam het toe, meldt het CPB. Een groep van 1,6 miljoen ging er zelfs 10 procent of meer op vooruit. Dat is wel een stuk minder dan de 2 miljoen van het jaar daarvoor. Eerder onderzoek wees al uit dat bepaalde groepen zwaarder waren getroffen door de coronacrisis. Maar de onderzoekers van het CPB zeggen een nog beter beeld te hebben gekregen door gebruik van geanonimiseerde maandelijkse salarisdata.

Daaruit blijkt onder meer dat parttimers zwaarder zijn geraakt dan fulltimers, en dat de laagste inkomensgroepen relatief veel arbeidsinkomen hebben verloren. Daar komt nog eens bovenop dat werknemers die veel arbeidsinkomen verloren vaak kleine financiële buffers hadden: de helft had minder dan 10.000 euro achter de hand.

Zelfstandigen hadden iets meer mogelijkheden om zelf het eerste inkomensverlies op te vangen: ongeveer twee derde had financiële buffers van meer dan 10.000 euro. Ongeveer een derde van de werknemers met inkomensverlies in 2020 kon de klap niet binnen het huishouden opvangen. Zo’n 20 tot 25 procent van deze groep heeft geen partner of een partner zonder inkomen.

CPB: Hervormingen op de arbeidsmarkt nodig

In welke mate deze verschillen uiteindelijk doorwerken in een hogere inkomensongelijkheid is nog niet duidelijk, zegt het CPB. Dat komt onder meer doordat een deel van het inkomensverlies door bijvoorbeeld toeslagen en de aanvullende steunpakketten is opgevangen.

En er is ook positief nieuws: ondanks het feit dat een deel van de werknemers arbeidsinkomen verloor tijdens de eerste maanden van de coronacrisis, is de koopkracht in 2020 in doorsnee gestegen. De mediane koopkracht nam met 2,2 procent toe en dat is de hoogste groei sinds 2016. Voor werknemers was de toename zelfs 4,3 procent

Volgens het CPB onderstrepen de resultaten van de studie het belang van structurele hervormingen op de arbeidsmarkt. Wat daarbij vooral belangrijk zou zijn, is het verkleinen van het onderscheid tussen vast en flexibel werk. Ook het tegengaan van schijnzelfstandigheid zou kunnen helpen, aldus de onderzoekers.

