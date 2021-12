Cryptohandelaren proberen 40-plusser voor zich te winnen

Sepa Green Energy failliet: 20.000 klanten moeten andere leveran­cier zoeken

Sepa Green Energy heeft het faillissement aangevraagd. Het bedrijf, dat eind 2011 werd opgericht door Joop Munsterman, is de vijfde energieleverancier in Nederland die omvalt, doordat zowel de prijzen van gas als elektriciteit in korte tijd enorm zijn gestegen.

