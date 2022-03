Daniël zette eigen risico op maximaal en was binnen een week 1770 euro aan zorgkosten kwijt

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Daniël Hermus (42) die samen met zijn vrouw het eigen risico bij de ziektekostenverzekering op het hoogste bedrag zette en vervolgens 1770 euro aan ziektekosten moest uitgeven.

Stellen jullie je ziektekosten verzekering ieder jaar bij?



Daniël: ,,Bijna elk jaar in november of december verdiepen wij ons in onze verzekeringen en ook in onze zorgverzekeringen. We vergelijken de verschillende zorgverzekeringen en kijken ook naar eigen risico. Hoe hoger je eigen risico, des te voordeliger wordt je premie.”

Wat ging er mis?

,,Voor het jaar dat zou komen, verwachtten we geen bijzonderheden. Als er bijvoorbeeld een baby op komst zou zijn, dan moet je rekening houden met extra kosten als kraamzorg, maar dat stond dat jaar niet op de planning. Het standaard eigen risico is 385 euro. Wij besloten samen om onze eigen risico op het hoogst mogelijke bedrag te zetten: 885 euro per persoon, omdat het zou schelen in de premie die we zouden gaan betalen.”

Quote In die eerste week was mijn eigen risico al als sneeuw voor de zon verdwenen Daniël Hermus

En toen?

,,Het nieuwe jaar was nog geen week oud of ik had er al een bezoek aan de huisarts en drie bezoeken aan de KNO-arts opzitten. Ik bleek een keelamandelontsteking te hebben. Dat heb ik nog nooit eerder gehad, normaal loop ik niet bepaald de deur van de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis plat. Maar juist dat jaar dus wel. Later in het jaar zijn mijn keelamandelen er ook nog operatief uitgehaald, maar in die eerste week was mijn eigen risico al als sneeuw voor de zon verdwenen.”

En je vrouw?

,,Op hetzelfde moment kreeg mijn vrouw opeens last van een galsteen. Het jaar was vijf dagen oud toen zij voor een kleine week in het ziekenhuis werd opgenomen. Dat terwijl ze eigenlijk nooit wat mankeert. Uiteindelijk is later dat jaar haar galblaas eruit gehaald. Die eerste week waren we samen 1770 euro armer.”



Kon je nog iets met je zorgverzekering?

,,Ik wist dat je in je zorgverzekering tot eind januari nog wijzigingen kunt aanbrengen. Maar dat bleek alleen voor extra aanvullende verzekeringen, maar niet op het eigen risico van toepassing te zijn. Ik kwam van een koude kermis thuis. We moesten het gewoon betalen.”



Wat leerde je ervan?

,,Dat je nog zo goed kunt doordenken over de financiële stappen die je zet maar dat er altijd iets onverwachts kan gebeuren, waardoor het anders loopt dan je van tevoren had bedacht.”

En sindsdien gaan jullie voor de standaard eigen risico?

,,Nee. Eigenlijk kiezen we sindsdien ieder jaar voor het hoogste eigen risico.”

Volledig scherm Daniël Hermus. © Privéfoto

Waarom?!

,,Het was een uitzonderlijk jaar, omdat we allebei wat mankeerden. Maar als je er een rekensom van maakt, zijn we op deze manier toch voordeliger uit omdat we door het hoge eigen risico minder premie betalen. Zo compenseren we door alle jaren dat we die niet hoeven uit te geven.”

Je bent iemand die heel bewust met zijn geld en verzekeringen bezig is. Heb je nog een tip?

,,Je zou het geld wat je bespaart door voor het hoogste eigen risico te gaan, apart kunnen zetten in een zorgpotje. Als je het een keer wel nodig hebt voor onverwachte zorgkosten, hoef jij je niet druk te maken. Voor ons is dat niet nodig, maar het is een idee dat voor anderen misschien handig is. Ik vind het een sport om bewust met geld om te gaan en daar goed over na te denken.”

