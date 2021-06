Daniëlle (50) reserveert jaarlijks 7500 euro voor de vakanties met haar twee kinderen

hoe duur is jouw vakantieVakantie: we kijken er reikhalzend naar uit én geven er graag ons geld aan uit. Maar hoeveel betalen we er eigenlijk voor? Iedere week vragen wij een vakantieganger naar het vakantiebudget. Deze week: Daniëlle Werner (50) geeft zo’n 7500 euro per jaar uit aan vakanties met haar twee kinderen (15 en 16).

Op wat voor soort vakanties gaan jullie?

,,Wij houden van rondreizen. Meestal boeken we een vlucht en een auto en verblijven we in verschillende accommodaties. Het liefst kleinschalige, weg van de massa. Zo zijn we in de afgelopen jaren door Portugal, Kaapverdië en de Verenigde Staten gereisd.”

Wat geef je gemiddeld uit?

,,Voor corona gingen we meerdere keren per jaar op vakantie. Meestal geven we in totaal voor drie personen zo’n 7500 euro per jaar uit. Ik let op goede deals en probeer goedkoop te vliegen. Zo vlogen we naar de VS voor 300 euro per persoon en reden we 17 dagen een pick-up voor 1000 euro.”

,,Ik blijf qua accommodatie altijd rond de 100 euro per nacht met z’n drieën. We slapen samen op een kamer, dat vinden we gezellig. Als ik met mijn kinderen op vakantie ben, zijn we net drie pubers op schoolreis. Heerlijk. Verder geven we zo’n 100 euro per dag uit aan uitstapjes en eten.”

Spaar je voor vakanties?

,,Reizen boek ik vaak impulsief. Ik zie soms goedkope tickets en denk: we gaan gewoon. Soms weet ik niet zeker of ik genoeg geld heb voor zo’n vakantie. Maar ik denk maar zo: dan hebben we het in ieder geval gezien en een mooie vakantie gehad. De rest zien we later wel weer. En het gaat altijd goed.”

Waarop bezuinig je niet op vakantie?

,,Op de beleving. In de Verenigde Staten hebben we walvissen gespot en een tour gedaan bij zonsopkomst bij Monument Valley. Dat zijn geen goedkope excursies, maar als ik ergens ben wil ik alles meemaken. Dit waren écht bijzondere ervaringen. We bezuinigen bijvoorbeeld wel op eten. We gaan niet iedere dag uit eten en halen gewoon een sandwich bij de supermarkt die we in de hotelkamer opeten.”

Vakantiebudget (gebaseerd op reizen in 2019) Verenigde Staten (17 dagen)

Vliegtickets: 900 euro

Auto: 1000 euro

Accommodaties: 1900 euro

Uitjes en eten: 1700 euro Portugal (17 dagen)

Vliegtickets 400 euro

Auto: 800 euro

Accommodaties: 1500 euro

Uitjes en eten: 1200 euro Kaapverdië (11 dagen)

Rondreis was 1500 per persoon, inclusief eilandhoppen

Uitjes en eten: 800 euro totaal

Ga je ook op kortere trips?

,,Ik ga weleens een weekend weg, maar meestal één nachtje. Bijvoorbeeld naar een Waddeneiland of Amsterdam. Ook hebben mijn vriend en ik vorig jaar een bus omgebouwd tot slaapruimte. We hadden tentjes mee voor onze kinderen en gingen een paar dagen naar een camping. We hebben ook met z’n allen overnacht in twee trekkershutten voor vijf tientjes per nacht. En we gingen een weekje naar Denemarken.”

,,Maar ik zie kortere trips minder als vakantie. In een huisje zitten is voor mij quality time met elkaar. In Denemarken gingen we bijvoorbeeld vissen. ’s Avonds aten we onze gevangen vis van de barbecue, heel huiselijk. Als mijn kinderen en ik rondreizen, gaan we juist voor de bezienswaardigheden. Voor de andere cultuur en nieuwe mensen leren kennen. We houden van het avontuurlijke. Een rondreis vinden we écht vakantie.”

Hoe waren de vakantie-uitgaven in coronatijd?

,,Ik heb een eigen reisbureau, dus mijn bedrijf kwam op nul te staan. Steun van de overheid kreeg ik niet, omdat ik kinderalimentatie heb. Een tijdje werkte ik als teamleider bij de GGD, verder leefden we rond bijstandsniveau. Daarom was het maar ‘goed’ dat we niet konden reizen in coronatijd, want financieel kon het ook niet. Luxe dingen als uit eten en vakanties, daar stop je als eerste mee. Gelukkig trekt het weer aan: mensen willen nu graag op reis. Ik maak me dus geen zorgen meer. Deze zomer gaan we in principe niet op vakantie, maar mijn kinderen en ik fantaseren al volop voor volgend jaar.”



